Драгоценный камень Аметрин

Что это за камень – Аметрин?

Драгоценный камень аметрин является разновидностью драгоценного камня кварц. Но среди подвидов кварца аметрин – один из самых красивых, самых необычных и самых ценных камней. Выделяется аметрин своей особой двухцветной окраской, представляя собой будто бы два драгоценных камня – аметист и цитрин, которые каким-то чудом срослись в один. Такая удивительная окраска не может не привлекать к себе внимание.

При взгляде на аметрин даже сложно поверить, что это природный окрас камня, а не фантазия какого-нибудь эксцентричного дизайнера. Тем не менее аметрины действительно существуют в природе, хотя на сегодняшний день открыто лишь единственное месторождение, где встречается аметрин – Боливия. Поэтому иногда этот драгоценный камень называют еще «боливианитом».

Название же «аметрин» является совмещением названий драгоценных камней «аметист» и «цитрин». Также аметрины называют аметист-цитрин, тристин, двухцветный аметист, золотой аметист.

По легенде первый двухцветный аметрин получил в подарок испанский конкистадор Фелипе де Урриола-и-Гоитиа, который полюбил и женился на дочери индейского вождя племени Аурейос – Анахи. Именно Анахи и подарила своему мужу аметрин – как символ своего сердца, разделенного любовью к Фелипе и своему народу. Именем принцессы Анахи и назовут потом рудник, где стали добывать аметрины.

В Европу первые аметрины привезли в 17 веке конкистадоры – в подарок королеве Испании.

Аметрин – прекрасный ювелирный драгоценный камень. Он обладает хорошей твердостью, высокой прозрачностью и насыщенным цветом. Плюс аметрина в том, что нередко находят хорошие кристаллы крупных размеров. Но ценится аметрин прежде всего своим двухцветным окрасом. Камни аметрина могут иметь фиолетовые, сиреневые и желтовато-персиковые и оранжевые тона. При огранке чаще всего стараются выявить контраст двух цветов камня.

Кварц из-за своей распространенности недорогой драгоценный камень, однако цены на аметрины достаточно высокие, так как единственным источником поступления на ювелирный рынок является рудник Анахи в Боливии. Однако сейчас нередко в ювелирных магазинах продаются украшения с синтетическими аметринами. Такие камни получают при облучении и нагревании аметистов. Отличить синтетические аметрины от природных сложно, но чаще всего они имеют более насыщенную яркую окраску.

Самый крупный ограненный аметрин хранится в Лос-Анджелесе – в Музее естественной истории. Вес этого камня составляет 108,5 карат.

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